حملات ایران، پاسخی طبیعی به تجاوز صهیونیستی-آمریکایی بود

به گزارش ایلنا، گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای، حملات انجام‌شده از سوی ایران در شامگاه شنبه علیه اهدافی در عمق سرزمین‌های اشغالی را مورد تمجید قرار داد و تأکید کرد که دشمن تنها زبان قدرت و پاسخ متقابل سخت را می‌فهمد.

در بیانیه گردان‌های قسام آمده است: «با افتخار فراوان به حملات موشکی قدرتمندی می‌نگریم که شامگاه شنبه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه مناطقی در عمق کیان دشمن جنایتکار و با استفاده از تاکتیک‌های جدید انجام شد و ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت».

این بیانیه می‌افزاید: «ما این اقدام را پاسخی طبیعی نه‌تنها به تجاوز صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران، بلکه به کشتارهای نسل‌کشی علیه ملت فلسطین در غزه نیز می‌دانیم».

سخنگوی گردان‌های قسام در ادامه تصریح کرد: «این دشمن صهیونیستی نازی‌صفت جز زبان قدرت و مقابله به مثل را درک نمی‌کند و تحمیل هزینه‌های سنگین، تنها عاملی است که آن را به توقف تجاوز وادار خواهد کرد؛ در غیر این صورت، به تجاوزگری خود ادامه داده و به‌صورت یک‌جانبه کشورهای عربی و اسلامی را یکی پس از دیگری هدف قرار خواهد داد».

در ادامه این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی ایران امروز خط مقدم دفاع از کل امت اسلامی را تشکیل می‌دهد و متجاوزان هرگز نخواهند توانست اراده آزادگان و صاحبان این سرزمین را درهم بشکنند».

سخنگوی قسام در پایان تأکید کرد: «بار دیگر از همه ملت‌های امت اسلامی می‌خواهیم که در برابر دشمن واقعی خود متحد شده و به‌صورت مشترک برای مسائل محوری، در رأس آن آزادسازی فلسطین، اقدام کنند».

بر اساس این گزارش، روز شنبه ۲۱ مارس، سرزمین‌های اشغالی شاهد موجی بی‌سابقه از حملات موشکی ایران از حیث میزان تلفات وارده به اسرائیلی‌ها بود.

انتهای پیام/