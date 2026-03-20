به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه امروز -جمعه- گفت اطمینان دارد که اسرائیل بهای قتل صدها و هزاران نفر را در چندین کشور خواهد پرداخت.

اردوغان پس از شرکت در نماز عید فطر در شهرستان «گونای سو» در استان ریزه در شمال ترکیه گفت: «روشن است که خاورمیانه در جوش و خروش است و دائما در حال تقدیم شهدا و مجرحان جنگی هستیم. از خداوند می‎خواهم ما را حفظ کند و کشور ما را از بلای صهیونیست‌ها محافظت فرماید و اسرائیل را مقهور سازد.»

وی افزود که اسرائیل صهیونیست صدها نفر بلکه هزاران نفر را کشته است و بدون شک آنها بهای این کارشان را خواهند پرداخت.

انتهای پیام/