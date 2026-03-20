اردوغان:
اسرائیل بهای قتل صدها و هزاران نفر را در چندین کشور خواهد پرداخت
رئیسجمهور ترکیه پس از شرکت در نماز عید فطر گفت اطمینان دارد که اسرائیل بهای قتل صدها و هزاران نفر را در چندین کشور خواهد پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه امروز -جمعه- گفت اطمینان دارد که اسرائیل بهای قتل صدها و هزاران نفر را در چندین کشور خواهد پرداخت.
اردوغان پس از شرکت در نماز عید فطر در شهرستان «گونای سو» در استان ریزه در شمال ترکیه گفت: «روشن است که خاورمیانه در جوش و خروش است و دائما در حال تقدیم شهدا و مجرحان جنگی هستیم. از خداوند میخواهم ما را حفظ کند و کشور ما را از بلای صهیونیستها محافظت فرماید و اسرائیل را مقهور سازد.»
وی افزود که اسرائیل صهیونیست صدها نفر بلکه هزاران نفر را کشته است و بدون شک آنها بهای این کارشان را خواهند پرداخت.