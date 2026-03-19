گفتوگوی تلفنی سلطان عمان و نخست وزیر هند
سلطان عمان و نخست وزیر هند به صورت تلفنی گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه سلطنت عمان با انتشار پیامی از گفتوگوی تلفنی سلطان این کشور و نسخت وزیر هند بر داد.
در این پیام اعلام شد که «هیثم بن طارق»، سلطان عمان و «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند به صورت تلفنی گفتوگو کردند.
در این تماس دو طرف روابط میان دو کشور و راههای تقویت آنها در حوزههای مختلف برای پیشبرد منافع مشترک را مورد بررسی قراردادند.
طرفین همچنین تحولات اخیر خاورمیانه نیز گفتوگو کردند.