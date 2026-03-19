خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک جنگنده اف-۳۵ آمریکایی هدف قرار گرفت

کد خبر : 1763797
لینک کوتاه کپی شد.

رسانهها به نقل از منابع از هدف قرار گرفتن یک جنگنده اف-۳۵ آمریکایی بر فراز ایران خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، دو منبع آگاه اعلام کردند که یک جت جنگنده اف-۳۵ آمریکایی پس از آنکه هدف آتش احتمالی ایران قرار گرفت، در پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه فرود اضطراری داشت.

کاپیتان تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، گفت که این جت رادارگریز نسل پنجم در حال پرواز در یک بر فراز ایران بود که مجبور به فرود اضطراری شد.

هاوکینز گفت که این هواپیما به سلامت فرود آمد و این حادثه در دست بررسی است.

وی افزود: «هواپیما به سلامت فرود آمد و خلبان در وضعیت پایداری قرار دارد. این حادثه در دست بررسی است».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل