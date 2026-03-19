یک جنگنده اف-۳۵ آمریکایی هدف قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، دو منبع آگاه اعلام کردند که یک جت جنگنده اف-۳۵ آمریکایی پس از آنکه هدف آتش احتمالی ایران قرار گرفت، در پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه فرود اضطراری داشت.

کاپیتان تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، گفت که این جت رادارگریز نسل پنجم در حال پرواز در یک بر فراز ایران بود که مجبور به فرود اضطراری شد.

وی افزود: «هواپیما به سلامت فرود آمد و خلبان در وضعیت پایداری قرار دارد. این حادثه در دست بررسی است».

انتهای پیام/