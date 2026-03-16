به گزارش ایلنا، در حالی‌که تنش‌ها و درگیری‌های نظامی میان واشنگتن و تهران به اوج خود رسیده است، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با ابراز نگرانی جدی از پیامدهای ویرانگر یک درگیری تمام‌عیار، تلاش می‌کنند تا از همراهی کامل با راهبرد نظامی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خودداری کنند.

شبکه خبری سی.ان.ان تصریح کرد کشورهای حوزه خلیج‌فارس نگرانند جنگ گسترده با ایران، زیرساخت‌های حیاتی انرژی و ثبات اقتصادی‌شان را هدف قرار دهد.

این مقاومت آنها نشان‌دهنده یک شکاف بی‌سابقه میان آمریکا و متحدان قدیمی‌اش در منطقه است.

انتهای پیام/