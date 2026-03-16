متحدان منطقه‌ای ترامپ به فشارها برای پیوستن به جنگ «نه» می‌گویند

متحدان ترامپ در کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس در برابر فشار او برای پیوستن به جنگ با ایران، مقاومت می‌کنند.

 به گزارش ایلنا، در حالی‌که تنش‌ها و درگیری‌های نظامی میان واشنگتن و تهران به اوج خود رسیده است، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با ابراز نگرانی جدی از پیامدهای ویرانگر یک درگیری تمام‌عیار، تلاش می‌کنند تا از همراهی کامل با راهبرد نظامی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خودداری کنند.

شبکه خبری سی.ان.ان تصریح کرد کشورهای حوزه خلیج‌فارس نگرانند جنگ گسترده با ایران، زیرساخت‌های حیاتی انرژی و ثبات اقتصادی‌شان را هدف قرار دهد.

این مقاومت آنها نشان‌دهنده یک شکاف بی‌سابقه میان آمریکا و متحدان قدیمی‌اش در منطقه است.

 

اخبار مرتبط
