به خاطر پوشش تجاوز ایالات متحده و اسرائیل به ایران؛
کاخ سفید کانالهای تلویزیونی آمریکا را تهدید کرد
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده تهدید کرد که به دلیل ماهیت پوشش خبری برخی از کانالهای تلویزیونی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، مجوز پخش آن ها را لغو خواهد کرد.
وی در مورد انتقاد «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، از پوشش خبری حملات به ایران گفت: «ایستگاههای تلویزیونی که به انتشار اطلاعات نادرست و تحریف اخبار، که به عنوان اخبار جعلی شناخته میشوند، میپردازند، فرصت دارند تا قبل از موعد تمدید مجوزشان، مسیر خود را اصلاح کنند. قانون روشن است و ایستگاههای تلویزیونی باید در خدمت منافع عمومی باشند، در غیر این صورت مجوز خود را از دست خواهند داد.»
وی در بیانیه خود نام هیچ کانال تلویزیونی را ذکر نکرد و به هیچ خبر خاصی که آن را نادرست میدانست، اشاره نکرد.