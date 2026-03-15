به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،‌ رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده تهدید کرد که به دلیل ماهیت پوشش خبری برخی از کانال‌های تلویزیونی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، مجوز پخش آن ها را لغو خواهد کرد.

وی در مورد انتقاد «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، از پوشش خبری حملات به ایران گفت: «ایستگاه‌های تلویزیونی که به انتشار اطلاعات نادرست و تحریف اخبار، که به عنوان اخبار جعلی شناخته می‌شوند، می‌پردازند، فرصت دارند تا قبل از موعد تمدید مجوزشان، مسیر خود را اصلاح کنند. قانون روشن است و ایستگاه‌های تلویزیونی باید در خدمت منافع عمومی باشند، در غیر این صورت مجوز خود را از دست خواهند داد.»

وی در بیانیه خود نام هیچ کانال تلویزیونی را ذکر نکرد و به هیچ خبر خاصی که آن را نادرست می‌دانست، اشاره نکرد.

