خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به خاطر پوشش تجاوز ایالات متحده و اسرائیل به ایران؛

کاخ سفید کانال‌های تلویزیونی آمریکا را تهدید کرد

کاخ سفید کانال‌های تلویزیونی آمریکا را تهدید کرد
کد خبر : 1762340
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده تهدید کرد که به دلیل ماهیت پوشش خبری برخی از کانال‌های تلویزیونی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، مجوز پخش آن ها را لغو خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،‌ رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده تهدید کرد که به دلیل ماهیت پوشش خبری برخی از کانال‌های تلویزیونی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، مجوز پخش آن ها را لغو خواهد کرد.

وی در مورد انتقاد «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، از پوشش خبری حملات به ایران گفت: «ایستگاه‌های تلویزیونی که به انتشار اطلاعات نادرست و تحریف اخبار، که به عنوان اخبار جعلی شناخته می‌شوند، می‌پردازند، فرصت دارند تا قبل از موعد تمدید مجوزشان، مسیر خود را اصلاح کنند. قانون روشن است و ایستگاه‌های تلویزیونی باید در خدمت منافع عمومی باشند، در غیر این صورت مجوز خود را از دست خواهند داد.»

وی در بیانیه خود نام هیچ کانال تلویزیونی را ذکر نکرد و به هیچ خبر خاصی که آن را نادرست می‌دانست، اشاره نکرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل