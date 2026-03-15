اردوغان:
ترکیه همچنان از گفتوگو و دیپلماسی حمایت میکند
کد خبر : 1762314
به گزارش ایلنا به نقل از حریت، رئیسجمهور ترکیه گفت که شبکه خونخوار اسرائیل به مدارس و بیمارستانها حمله میکند.
اردوغان گفت: «یک شبکه خونخوار همچنان به حمله به مدارس و بیمارستانها در ایران و لبنان ادامه میدهد، همانطور که در غزه انجام داد.»
اردوغان در مورد تشدید تنشهای منطقهای گفت که ترکیه در میان کشورهایی است که از عقل، گفتوگو و دیپلماسی حمایت میکنند.
وی گفت: «در برابر این وضعیت جنونآمیز، ترکیه از جمله کشورهای پیشرو در دفاع از بشریت، طرفدار عقل و جستجوی راهحل برای بحرانها از طریق گفتگو و دیپلماسی است.»