صادرات میانگین ۳۰۹ هزار بشکه نفت در روز از عراق به آمریکا

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که عراق طی هفته گذشته به طور میانگین ۳۰۹ هزار بشکه در روز نفت به امریکا صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا امروز -یکشنبه- گزارش داد که عراق در رتبه سوم بیشترین صادرات نفت به این کشور قرار گرفت.

میانگین واردات نفت آمریکا طی هفته گذشته از ۹ کشور به ۵.۷۹۹ میلیون بشکه در روز رسید.

صادرات نفتی عراق به آمریکا به میانگین ۳۰۹ هزار بشکه در روز رسید.

این در حالی است که میانگین صادرات نفت عراق به آمریکا در دو هفته گذشته ۱۵۴ هزار بشکه در روز بود.

 

