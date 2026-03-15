ترکیه درخواستی برای اعزام نیرو به نوار غزه دریافت نکرده است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «هاکان فیدان»، وزیر ‌خارجه ترکیه، تأیید کرد که کشورش «هیچ درخواستی برای اعزام نیرو به عنوان نیروی تثبیت‌کننده در نوار غزه دریافت نکرده است».

فیدان گفت: «ترکیه درخواستی برای اعزام نیرو به نیروی تثبیت‌کننده (در غزه) دریافت نکرده است.»

وی توضیح داد که به نظر او، این وضعیت نشان دهنده مخالفت اسرائیل با هرگونه دخالت نظامی ترکیه در این بخش است.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود: «واشنگتن در تلاش است تا این مسئله را با اسرائیل بی‌سروصدا حل کند تا به ترکیه اجازه دهد به عنوان یک نیروی تثبیت‌کننده مشارکت کند.»

