احتمال اعزام پهپاد رهگیر از سوی بریتانیا به خاورمیانه

به گزارش ایلنا ‌به نقل از رویترز، یک روزنامه انگلیسی از احتمال اعزام پهپاد رهگیر از سوی این کشور به خاورمیانه خبر داد.

روزنامه تلگراف ‌گزارش داد که «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، ممکن است هزاران پهپاد رهگیر به خاورمیانه بفرستد.

این گزارش افزود که مقامات نظامی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سیستم پهپاد رهگیر اختاپوس، که در بریتانیا برای استفاده اوکراین علیه روسیه تولید شده است، می‌تواند برای تقویت دفاع بریتانیا در برابر پهپادهای شاهد ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد یا خیر.

رویترز هنوز نتوانسته است این گزارش را تأیید کند.

