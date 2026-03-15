خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ژاپن:

فعلا برنامه‌ای برای اعزام نیرو به تنگه هرمز در دستور کار نیست
کد خبر : 1762279
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «تاکایوکی کوبایاشی«، رئیس سیاست‌گذاری حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، گفته است که آستانه «بسیار بالایی» برای توکیو جهت اعزام کشتی‌های جنگی خود برای کمک به حفاظت از تنگه هرمز وجود دارد.

وی این اظهارات را ساعاتی پس از آن بیان کرد که رئیس‌جمهور آمریکا از کشورها، از جمله ژاپن، خواسته بود تا به اسکورت نفتکش‌ها در این آبراه حیاتی کمک کنند.

کوبایاشی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان‌اچ‌کی  گفت: «من آستانه اعزام کشتی‌های نیروی دریایی به منطقه را تحت قوانین موجود ژاپن بسیار بالا می‌دانم.»

وی افزود: «از نظر قانونی، ما این احتمال را رد نمی‌کنیم، اما با توجه به وضعیت فعلی که این درگیری در آن جریان دارد، معتقدم که این چیزی است که باید با احتیاط زیادی در نظر گرفته شود.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل