ژاپن:
فعلا برنامهای برای اعزام نیرو به تنگه هرمز در دستور کار نیست
رئیس سیاستگذاری حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، گفته است که آستانه «بسیار بالایی» برای توکیو جهت اعزام کشتیهای جنگی خود برای کمک به حفاظت از تنگه هرمز وجود دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «تاکایوکی کوبایاشی«، رئیس سیاستگذاری حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، گفته است که آستانه «بسیار بالایی» برای توکیو جهت اعزام کشتیهای جنگی خود برای کمک به حفاظت از تنگه هرمز وجود دارد.
وی این اظهارات را ساعاتی پس از آن بیان کرد که رئیسجمهور آمریکا از کشورها، از جمله ژاپن، خواسته بود تا به اسکورت نفتکشها در این آبراه حیاتی کمک کنند.
کوبایاشی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اناچکی گفت: «من آستانه اعزام کشتیهای نیروی دریایی به منطقه را تحت قوانین موجود ژاپن بسیار بالا میدانم.»
وی افزود: «از نظر قانونی، ما این احتمال را رد نمیکنیم، اما با توجه به وضعیت فعلی که این درگیری در آن جریان دارد، معتقدم که این چیزی است که باید با احتیاط زیادی در نظر گرفته شود.»