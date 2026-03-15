بلومبرگ:

جنگ با ایران در حال بازآرایی معادلات و ائتلاف‌های خلیج فارس است
به گزارش ایلنا، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی تحلیلی نوشت که پیامدهای جنگ با ایران شوکی راهبردی به منطقه وارد کرده و می‌تواند ساختار سیاسی، امنیتی و اقتصادی خلیج فارس را به‌طور بنیادین دگرگون کند.

در این گزارش آمده است که کشورهای عربی منطقه عملاً بازنگری در پرونده‌های حساسی را آغاز کرده‌اند که سال‌ها به‌عنوان اصول ثابت سیاست‌های امنیتی و راهبردی آن‌ها تلقی می‌شد.

به نوشته بلومبرگ، این بازنگری‌ها حوزه‌های راهبردی مهمی را دربر می‌گیرد که در رأس آن‌ها رویکرد دفاعی و ساختارهای امنیتی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که دولت‌های منطقه در حال ارزیابی مجدد سامانه‌های دفاعی خود و بررسی گزینه‌هایی مانند اتکا بیشتر به توان داخلی یا یافتن جایگزین‌های جدید دفاعی هستند.

این تغییرات همچنین ائتلاف‌های منطقه‌ای را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ زیرا کشورهای خلیج فارس در تلاش‌ هستند با توجه به تغییر سریع موازنه قدرت در منطقه، جایگاه راهبردی خود را بازتعریف کنند.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که بخش‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز از این تحولات بی‌تأثیر نمانده‌اند و دولت‌های منطقه در حال ارزیابی دوباره سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی و نقش خود به‌عنوان بازیگران اصلی در بازارهای جهانی هستند؛ اقدامی که در سایه فشارهای ناشی از تنش‌های نظامی انجام می‌شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
