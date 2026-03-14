ترامپ کنترل جنگ با ایران را از دست داده است

به گزارش ایلنا، «کریس مورفی» سناتور دموکرات آمریکایی اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور، کنترل جنگ میان ایالات متحده و ایران را از دست داده و بهترین راه برای جلوگیری از یک فاجعه بزرگ‌تر پایان دادن به این درگیری است.

این سناتور آمریکایی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که اکنون روشن شده است ترامپ توانایی ایران برای پاسخ‌گویی را به‌درستی ارزیابی نکرده و در نتیجه منطقه با بحران گسترده‌ای روبه‌رو شده است.

وی افزود که ترامپ هیچ راهبرد نهایی برای پایان دادن به جنگ ندارد و مدعی شد که »در چنین شرایطی، ایران و متحدان منطقه‌ای آن می‌توانند برای مدت طولانی به ایجاد بی‌ثباتی ادامه دهند».

این سناتور در ادامه با طرح این پرسش که گام بعدی چه خواهد بود، هشدار داد که حمله زمینی می‌تواند به فاجعه‌ای بزرگ و کشته شدن هزاران آمریکایی منجر شود.

به گفته وی، حتی اگر واشنگتن بخواهد با اعلام یک پیروزی ظاهری از جنگ خارج شود، ایران می‌تواند آنچه تخریب شده است را دوباره بازسازی کنند.

مورفی همچنین تصریح کرد که این وضعیت از ابتدا قابل پیش‌بینی بود و به همین دلیل رؤسای‌جمهوری پیشین آمریکا از آغاز جنگی مشابه خودداری می‌کردند.

وی در پایان تأکید کرد: «ترامپ کنترل جنگ را از دست داده است و اکنون بهترین گزینه برای او کاهش خسارت‌ها و پایان دادن به درگیری است؛ چرا که این تنها راه جلوگیری از یک فاجعه بزرگ‌تر خواهد بود».

انتهای پیام/