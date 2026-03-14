فرانسه آماده است مذاکرات بین لبنان و اسرائیل را در پاریس تسهیل کند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه، گفت که آماده است مذاکرات بین لبنان و اسرائیل را در پاریس تسهیل کند.
ماکرون گفت که روز گذشته -جمعه- با رئیسجمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان صحبت کرده و آنها برای «مذاکرات مستقیم با اسرائیل» آماده هستند.
وی از اسرائیل خواست که حملات گسترده و مداوم خود را متوقف کند.