در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل؛
پاکستان خواستار حل و فصل مسالمتآمیز مسئله هستهای ایران شد
در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران، پاکستان بار دیگر خواستار حل و فصل مسالمتآمیز مسئله هستهای ایران شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران، پاکستان بار دیگر خواستار حل و فصل مسالمتآمیز مسئله هستهای ایران شد.
به گزارش روزنامه «نیشن» پاکستان، «عاصم افتخار احمد»، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد، تأکید کرد که دیپلماسی و گفتوگو باید اصول راهنما برای دستیابی به حل و فصل مذاکرهای همه مسائل مورد اختلاف، مطابق با حقوق، تعهدات و مسئولیتهای طرفین درگیر باشد.
عاصم افتخار احمد خواستار توقف فوری خصومتها در خاورمیانه شد و از همه طرفین خواست تا حداکثر خویشتنداری را نشان دهند، از تشدید بیشتر تنشها جلوگیری کنند، به آتشبس دائمی دست یابند و گفتگو را از سر بگیرند.