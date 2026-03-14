به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران، پاکستان بار دیگر خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران شد.

به گزارش روزنامه «نیشن» پاکستان، «عاصم افتخار احمد»، نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد، تأکید کرد که دیپلماسی و گفت‌وگو باید اصول راهنما برای دستیابی به حل و فصل مذاکره‌ای همه مسائل مورد اختلاف، مطابق با حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین درگیر باشد.

عاصم افتخار احمد خواستار توقف فوری خصومت‌ها در خاورمیانه شد و از همه طرفین خواست تا حداکثر خویشتنداری را نشان دهند، از تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری کنند، به آتش‌بس دائمی دست یابند و گفتگو را از سر بگیرند.

انتهای پیام/