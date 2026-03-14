بحران انرژی فعلی اروپا بدون کمک روسیه پایان نخواهد یافت
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویکتور اوربان»، نخستوزیر مجارستان، گفت که بحران انرژی فعلی اروپا بدون کمک روسیه پایان نخواهد یافت.
وی افزود که استراتژی اتحادیه اروپا با هدف منزوی کردن روسیه شکست خورده است.
اوربان در مقالهای که برای روزنامه آلمانی ولت ام زونتاگ نوشته است، گفت: «آمریکا در حال مذاکره با روسیه است و به هند اجازه داده است که دوباره نفت روسیه را وارد کند. برعکس، بروکسل نمیخواهد چیزی در مورد تعلیق تحریمها علیه انرژی روسیه بداند.»
وی افزود: «با این حال، بدون نفت و گاز سودآور روسیه، ما قادر به غلبه بر این بحران نخواهیم بود. بدیهی است که مفهوم منزوی کردن روسیه و به زانو درآوردن اقتصادی آن، تصویب مداوم تحریمهای جدید، منجر به توقف خصومتها [در اوکراین] نشده است.»