ترامپ مدعی شد:

به زودی نفتکش‌ها را هنگام عبور از تنگه هرمز اسکورت می‌کنیم

رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر مدعی شد که نیروی دریایی ایالات متحده، نفتکش‌ها را هنگام عبور از تنگه هرمز اسکورت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر مدعی شد که کشتی‌های نیروی دریایی ایالات متحده «به زودی» اسکورت نفتکش‌ها را هنگام عبور از تنگه هرمز آغاز خواهند کرد.

ترامپ این اظهارات را عصر روزگذشته -جمعه- در فرودگاه در مسیر واشنگتن به فلوریدا، بیان کرد.

وی تاریخ دقیقی بری اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز مشخص نکرد.

