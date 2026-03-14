حماس:
تجاوز به ایران ناقض اصول حقوق بینالملل است
ب گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش حماس تجاوز ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که نقض کننده اصول حقوق بینالملل است را محکوم کرد.
به گزارش الجزیره، حماس اعلام کرد: «تاکید میکنیم که منفعت امت اسلامی و منطقه در توقف فوری این جنگ است. ما تلاشها برای اولویت دادن به گفتوگو را ارج می نهیم».
این جنبش در ادامه اعلام کرد: «از برادرانمان در ایران می خواهیم که کشورهای همسایه را هدف قرار ندهد. ما از تمامی کشورهای منطقه میخواهیم برای توقف این تجاوز همکاری کنند».