ب گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش حماس تجاوز ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که نقض کننده اصول حقوق بین‌الملل است را محکوم کرد.

به گزارش الجزیره، حماس اعلام کرد: «تاکید می‌کنیم که منفعت امت اسلامی و منطقه در توقف فوری این جنگ است. ما تلاش‌ها برای اولویت دادن به گفت‌وگو را ارج می نهیم».

این جنبش در ادامه اعلام کرد: «از برادرانمان در ایران می خواهیم که کشورهای همسایه را هدف قرار ندهد. ما از تمامی کشورهای منطقه می‌خواهیم برای توقف این تجاوز همکاری کنند».

