به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین‌ گفت که در بحبوحه بحران جاری در خاورمیانه، بازارهای جهانی به شدت به نفت روسیه نیاز دارند.

سخنگوی کرملین گفت: «وضعیت کاملاً روشن است. زیرساخت‌های انرژی بین‌المللی نمی‌توانند حجم زیادی از نفت روسیه را از دست بدهند.»

وی افزود: «نفت روسیه ضروری است.»

پیش از این، ایالات متحده تحریم‌های فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از روسیه را که قبل از ۱۲ مارس بارگیری شده بودند، لغو کرد.

