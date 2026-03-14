بازارهای جهانی به شدت به نفت روسیه نیاز دارند
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین گفت که در بحبوحه بحران جاری در خاورمیانه، بازارهای جهانی به شدت به نفت روسیه نیاز دارند.
سخنگوی کرملین گفت: «وضعیت کاملاً روشن است. زیرساختهای انرژی بینالمللی نمیتوانند حجم زیادی از نفت روسیه را از دست بدهند.»
وی افزود: «نفت روسیه ضروری است.»
پیش از این، ایالات متحده تحریمهای فروش نفت و فرآوردههای نفتی از روسیه را که قبل از ۱۲ مارس بارگیری شده بودند، لغو کرد.