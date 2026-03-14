شکاف در اردوگاه ترامپ؛ فشار برای پایان سریع جنگ با ایران
گزارشها از درون کاخ سفید نشان میدهد اختلافات در تیم دونالد ترامپ درباره ادامه جنگ با ایران رو به افزایش است. در حالی که پایگاه اصلی جنبش «مگا» همچنان از رئیسجمهور حمایت میکند، طولانی شدن درگیری نظامی خطر فروپاشی این اتحاد و دور شدن رأیدهندگان مستقل از ترامپ را بالا برده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، سابقه سیاسی آمریکا نشان میدهد روسایجمهور معمولا در آغاز جنگهای خارجی با افزایش محبوبیت روبهرو میشوند، اما این بار وضع متفاوت است. طبق برخی نظرسنجیها، میانگین حمایت مردمی از ترامپ به حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است؛ نشانهای از ضعف مشروعیت جنگ در افکار عمومی.
فشار مشاوران برای یافتن راه خروج
والاستریت ژورنال نوشت: شماری از مشاوران نزدیک ترامپ در جلسات اخیر او را به تدوین «طرحی برای پایان دادن به جنگ با حفظ ظاهر پیروزی» تشویق کردهاند. منابع آگاه میگویند این مشاوران نگرانند تداوم عملیات نظامی موجب کمرنگتر شدن حمایت داخلی شود، بهویژه در آستانه انتخابات میاندورهای که برای جمهوریخواهان حیاتی است.
افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار و فشار افکار عمومی بر سر رشد بهای سوخت از دیگر عوامل تشدیدکننده اختلافات در اردوگاه رئیسجمهور عنوان شده است. تیم ارتباطات ترامپ در حال بررسی «راهبرد تبلیغاتی تهاجمیتر» برای ارائه تصویر پیروزی به مردم است.
نارضایتی در سطح معاونت ریاستجمهوری
منابع مطلع همچنین از نارضایتی جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، نسبت به ادامه حملات خبر دادهاند. ونس، که از چهرههای شاخص جناح «مگا» و یکی از گزینههای بالقوه برای انتخابات ۲۰۲۸ محسوب میشود، معتقد است طولانی شدن جنگ میتواند منافع سیاسی جنبش را به خطر اندازد.
شکاف میان جمهوریخواهان
بر اساس نظرسنجی مؤسسه YouGov، تأیید حملات علیه ایران در میان جمهوریخواهان از ۶۸ به ۷۶ درصد رسیده است، اما اختلاف میان هواداران «مگا» و سایر جمهوریخواهان قابل توجه است: ۸۵ درصد از اعضای جنبش از جنگ حمایت میکنند، در حالی که تنها ۶۴ درصد از غیرمگاها با آن موافقاند. تحلیلگران میگویند نبود اصول ایدئولوژیک ثابت در جنبش مگا و وابستگی آن به شخص ترامپ زمینهساز این نوسان شده است.
خطر از دست دادن پایگاه رأیدهندگان مستقل
بر پایه ارزیابی خبرگزاری بلومبرگ، ادامه جنگ احتمال از دست رفتن حمایت رأیدهندگان اقتصادیمحور را افزایش داده؛ کسانی که به ترامپ رأی دادند تا وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد و اکنون درگیری در خاورمیانه را مانعی برای این هدف میبینند. به گفته برخی منابع درون دولت، مشاوران ترامپ حتی احتمال از دست دادن کنترل مجلس نمایندگان در انتخابات پیشرو را مطرح کردهاند.
در همین حال، چهرههای رسانهای وابسته به جنبش مگا نیز از نحوه مدیریت جنگ انتقاد کرده و آن را نشانهای از عمل آمریکا «به سفارش اسرائیل» دانستهاند؛ موضوعی که به گفته ناظران، تهدیدی جدی برای انسجام سیاسی جمهوریخواهان پیش از انتخابات محسوب میشود.