شهادت ۱۲ نفر از اعضای کادر درمان در جنوب لبنان

حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز اورژانس در شهرستان بنت جبیل در جنوب لبنان، موجب شهادت ۱۲ نفر از اعضای کادر درمان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد یک مرکز اورژانس در شهرک «برج قلاویه» در شهرستان بنت جبیل هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت.

 وزارت بهداشت لبنان بامداد شنبه از شهادت ۱۲ نفر از اعضای کادر درمان در حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز درمانی در جنوب لبنان خبر داد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است، حمله اسرائیل، مرکز اورژانس شهرک برج قلاویه در شهرستان بنت جبیل در استان نبطیه را هدف قرار داد که بر اثر آن ۱۲ پزشک و امدادگر و پرستار به شهادت رسیدند.

وزارت بهداشت لبنان افزود، این آمار اولیه است و جستجو برای یافتن قربانیان احتمالی دیگر در زیر آوار ادامه دارد

 

