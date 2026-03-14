انتقاد ترامپ از رسانه‌ها به دلیل نحوه پوشش اخبار جنگ با ایران

رئیس‌جمهوری آمریکا از نحوه پوشش اخبار جنگ با ایران توسط رسانه‌ها انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا از نحوه پوشش اخبار جنگ با ایران توسط رسانه‌ها انتقاد کرد.

 

وی طی پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» از آنچه «رسانه‌های جعلی» خواند، به‌دلیل منعکس‌ نکردن «موفقیت‌های نظامی ارتش آمریکا»، انتقاد کرد.

ترامپ طی مواضعی بی‌اساس افزود که ایران به‌دنبال توافق است. ولی نه آن توافقی که من بپذیرم!

این در حالی است که ایران هرگونه گفت‌وگو و تلاش برای توافق با آمریکا را به شدت رد کرده است. 

 

