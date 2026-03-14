ابوعبیده:
حملات ایران علیه موجودیت رژیم صهیونیستی، سینههای مردم داغدیده ما را شفا داد
به گزارش ایلنا، «ابوعبیده» سخنگوی گردانهای شهید عزالدین قسام، در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس از حملات موشکی سپاه پاسداران ایران علیه اسرائیل تمجید کرد.
ابوعبیده گفت: «در روز جهانی قدس، از حملات موشکی که سپاه پاسداران ایران علیه موجودیت دشمن صهیونیستی انجام داد تقدیر میکنیم؛ حملاتی که در چارچوب عملیاتهای بمباران مداوم علیه این رژیم و با استفاده از موشکهای پیشرفته و انفجاری انجام شد. این حملات سینههای مردم داغدیده ما را شفا داد و پیش از آنکه آسمان تلآویو را روشن کند، دلهای آزادگان را روشن کرد».
وی افزود که حضور میلیونها نفر از مردم ایران در حمایت از مسجد الاقصی، با وجود جنگ شدیدی که علیه آنها جریان دارد، و همراهی سران این کشور با مردم، نشانهای دیگر از موضع اصولی آنها در حمایت از فلسطین است.
سخنگوی قسام تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری آیتالله مجتبی خامنهای همان راهی را ادامه خواهد داد که رهبر شهید، آیتالله علی خامنهای با خون خود ترسیم کرد».
ابوعبیده در پایان گفت: «روز جهانی قدس که ملتهای اسلامی برای حمایت از فلسطین آن را گرامی داشتند، فرصتی برای متحد کردن توان امت اسلامی و بازگرداندن توجه آن به مسائل اصلی خود است».