به گزارش ایلنا، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پرتاب موشک‌هایی از سوی ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی شناسایی شده و از ساکنان شهرک‌ها خواست فوراً به پناهگاه‌ها بروند.

رسانه‌های عبری نیز گزارش دادند که آژیرهای هشدار در تل‌آویو و مناطق اطراف آن به صدا درآمده است.

شبکه اسرائیلی «کان» اعلام کرد که گزارش‌های اولیه‌ای درباره اصابت یک موشک در تل‌آویو دریافت شده است.

این شبکه همچنین اعلام کرد که گزارش‌هایی از سقوط ترکش‌ها در چند نقطه از منطقه تل‌آویو و حومه آن دریافت شده و نیروهای امدادی «ستاره داوود سرخ» به سه محل گزارش‌شده اعزام شده‌اند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز تصاویری از آتش‌سوزی ناشی از سقوط یک ترکش را منتشر کرد.

انتهای پیام/