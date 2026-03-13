به گزارش ایلنا به نقل از ان‌بی‌سی، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که هر شش خدمه هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که در غرب عراق سقوط کرده بود، جان باخته‌اند.

فرماندهی مرکزی آمریکا که مسئول نظارت بر عملیات نظامی این کشور در خاورمیانه است، در بیانیه‌ای در شبکه «ایکس» اعلام کرد: «شرایط و جزئیات این حادثه در دست بررسی است. با این حال، از دست رفتن این هواپیما ناشی از آتش دشمن یا آتش نیروهای خودی نبوده است».

در این بیانیه همچنین آمده است: «هویت نیروهای نظامی کشته‌شده تا ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌رسانی به خانواده‌های آنها اعلام نخواهد شد».

فرماندهی مرکزی آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود پس از سقوط هواپیمای کی‌سی- ۱۳۵، چهار خدمه جان باخته‌اند و عملیات جست‌وجو برای دو خدمه دیگر ادامه دارد. اکنون مرگ هر شش نفر تأیید شده است.

انتهای پیام/