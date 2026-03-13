به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، سخنگوی وزارت خارجه چین در رابطه با حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به مدرسه میناب در جنوب ایران و به شهادت رساندن دانش آموزان ایرانی گفت که پکن هرگونه حمله کورکورانه به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را محکوم می‌کند.

وی افزود: «حمله به مدارس که باعث آسیب به کودکان می شود، نقض بسیار جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه و فراتر از مرزهای اخلاقی و وجدان انسانی است».

