به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی عمومی‌ صادر کرد که به مدت یک ماه امکان انجام معاملات فروش نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه را که پیش از ۱۲ مارس روی کشتی‌ها بارگیری شده‌اند، فراهم می‌کند.

بر اساس این مجوز که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) صادر شده و تا ۱۱ آوریل اعتبار دارد، انجام معاملات مربوط به «فروش، تحویل یا تخلیه نفت خام یا فرآورده‌های نفتی صادرشده از فدراسیون روسیه که پیش از ۱۲ مارس روی هر کشتی‌ای بارگیری شده‌اند» مجاز خواهد بود؛ حتی اگر این کشتی‌ها در چارچوب تحریم‌ها مسدود شده باشند.

«اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «رئیس‌جمهوری آمریکا اقدام‌های قاطعی برای تضمین ثبات در بازارهای جهانی انرژی انجام داده و برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها تلاش می‌کند».

وی افزود: «برای افزایش پوشش جهانی عرضه‌های موجود، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی موقت ارائه می‌دهد تا کشورها بتوانند نفت روسیه را که هم‌اکنون در دریا متوقف مانده است، خریداری کنند».

انتهای پیام/