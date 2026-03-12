به گزارش ایلنا، «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن تأکید کرد که در این مرحله ماهیت طمع‌های دشمن نسبت به منطقه و طرح‌هایش برای آن، بیش از هر زمان دیگری آشکار، روشن و صریح شده است.

وی امروز -پنجشنبه- گفت: «در میان اعراب و مسلمانان نوعی نابینایی در ارزیابی موضع دشمن وجود دارد و آنها با آمریکا چنان برخورد می‌کنند که گویی دارای موضع سیاسی قابل تغییر است».

الحوثی افزود: «اعراب برای متوقف کردن خطر یهودی صهیونیستی به بریتانیا پناه بردند، در حالی که بریتانیا خود بخشی از جنبش صهیونیستی بود و زمانی که آمریکا پرچم صهیونیسم را در دست گرفت، اعراب پس از بریتانیا به طور کامل به سوی آمریکا روی آوردند».

رهبر انصارالله درباره مسأله فلسطین نیز تأکید کرد که اعراب بیش از دیگران نیازمند احیای مناسبت «روز جهانی قدس» و بهره‌گیری از آن هستند، زیرا خطر پیش از همه متوجه آنها است.

وی افزود که پایبندی صادقانه به مسأله فلسطین یکی از معیارهای مصونیت از سلطه خارجی و تسلیم شدن در برابر آن است و رخدادهای دهه‌های گذشته تا امروز نشان داده که چه کسانی در قبال این مسأله صادق بوده‌اند و چه کسانی صادق نبوده‌اند.

الحوثی همچنین تصریح کرد که صهیونیسم در کنار ظلم بسیار بزرگی که علیه ملت فلسطین اعمال می‌کند، خطری برای امت اسلامی به شمار می‌رود.

وی هشدار داد که طرح صهیونیستی در پی اشغال کامل منطقه و تبدیل آن به پایگاهی برای گسترش نفوذ جهانی خود است.

رهبر انصارالله تأکید کرد که آمریکا با تمام توان و امکانات خود برای اجرای طرح صهیونیستی و تحقق اهداف کلان آن در جهت تسلط بر منطقه تلاش می‌کند.

وی در سخنانی پیش‌تر خطاب به ایران گفته بود: «دست‌های ما بر ماشه است و هر زمان که لازم باشد برای مداخله آماده‌ایم».

الحوثی همچنین گفت که امت اسلامی امروز در رویارویی گسترده‌ای با «طاغوت عصر» یعنی آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و قدرت‌های استکباری قرار دارد که در پی تسلط بر امت اسلامی، مصادره حقوق آن و تبدیل سرزمین‌هایش به غنیمت هستند.

