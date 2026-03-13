گزارشگر ویژه سازمان ملل:

تهاجم علیه ایران و ونزوئلا جهان را ناامن‌تر می‌کند/ قطعنامه شورای امنیت درباره ایران یک‌جانبه است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که جهان وارد «دوران تاریک جدیدی از نقض‌ حقوق بشر» شده است.

«بن ساول»، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اعلام کرد که «دوران تاریک جدیدی از نقض‌ حقوق بشر» موجب شده است «تهاجم آشکار و امپریالیسم تازه علیه ایران و ونزوئلا توجیه شود؛ تهاجمی که مرگ می‌بارد، حق حیات را نقض کرده و جهان را ناامن‌تر می‌کند».

گزارشگر ویژه در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در مقابله با تروریسم همچنین از قطعنامه روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کرد چرا که این قطعنامه تنها ایران را محکوم کرده و به تهاجم اسرائیل و آمریکا واکنشین نشان نداده است.  

ساول در یک نشست خبری در ژنو گفت: «هیچ‌کس نمی‌داند این وضعیت چگونه و چه زمانی پایان خواهد یافت و وقتی به آخرین مجموعه مداخلات به رهبری آمریکا در لیبی، عراق و افغانستان، نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همه آن‌ها فاجعه بودند».

 

 

