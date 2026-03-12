زاخارووا:
تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران باعث بیثباتی خاورمیانه شده است
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی سخنانی در نشست خبری در مسکو گفت که ماجراجویی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر به بیثباتی کل منطقه خاورمیانه شده است.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که تشدید کنترل نشده درگیریها در خاورمیانه عمیقا نگران کننده است.
وی ادامه داد: مسکو بر حق ایران برای دفاع از خود تاکید می کند و از آمریکا و اسرائیل میخواهد که تجاوز خود علیه این کشور را متوقف کنند.
زاخارووا هشدار داد که درگیری پیرامون ایران میتواند برای خاورمیانه پیامدهای زیستمحیطی و رادیولوژیکی به دنبال داشته باشد.
مقام روس همچنین ضمن ابراز نارضایتی شدید درباره تازه ترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، افزود: «تصمیم شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیشنویس قطعنامه روسیه در مورد خاورمیانه نشانگر عدم تمایل آنها به حل و فصل درگیری در خاورمیانه است».
زاخارووا تاکید کرد که روسیه به گام برداشتن در راستای پایان دادن هر چه سریعتر به تنشها در خاورمیانه و حل هرگونه درگیری از طریق روشهای مسالمتآمیز ادامه خواهد داد.