به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی سخنانی در نشست خبری در مسکو گفت که ماجراجویی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر به بی‌ثباتی کل منطقه خاورمیانه شده است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که تشدید کنترل نشده درگیری‌ها در خاورمیانه عمیقا نگران کننده است.

وی ادامه داد: مسکو بر حق ایران برای دفاع از خود تاکید می کند و از آمریکا و اسرائیل می‌خواهد که تجاوز خود علیه این کشور را متوقف کنند.

زاخارووا هشدار داد که درگیری پیرامون ایران می‌تواند برای خاورمیانه پیامدهای زیست‌محیطی و رادیولوژیکی به دنبال داشته باشد.

مقام روس همچنین ضمن ابراز نارضایتی شدید درباره تازه ترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، افزود: «تصمیم شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیش‌نویس قطعنامه روسیه در مورد خاورمیانه نشانگر عدم تمایل آنها به حل و فصل درگیری در خاورمیانه است».

زاخارووا تاکید کرد که روسیه به گام برداشتن در راستای پایان دادن هر چه سریعتر به تنش‌ها در خاورمیانه و حل هرگونه درگیری از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز ادامه خواهد داد.

