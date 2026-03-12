شهباز شریف عازم عربستان شد

نخست وزیر پاکستان برای دیدار با ولیعهد عربستان سعودی عازم این کشور شد.

به گزارش ایلنا، دفتر نخست وزیری پاکستان امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان برای سفری چند ساعته عازم عربستان شده  و قرار است با «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی، دیدار کند.
این سفر از پیش اعلام نشده درحالی انجام می شود که سران جمهوری اسلامی ایران و پاکستان روز گذشته در ارتباط تلفنی پیرامون تحولات منطقه‌ای پس از تجاوزگری آمریکا و اسرائیل به ایران را بررسی کردند.
صبح امروز وزیر خارجه پاکستان با همتای عمانی خود نیز گفت‌وگوی تلفنی انجام داد.
دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد امیدوار به ابتکارات دیپلماتیک برای برون رفت از بحران فعلی است و به این تلاش‌ها ادامه خواهد داد.


 

 

