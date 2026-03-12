بازداشت ۱۹ فلسطینی در کرانه باختری از سوی نیروهای صهیونیست

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،‌ ارتش اشغالگر اسرائیل ‌حداقل ۱۹ فلسطینی را دستگیر و ده‌ها نفر را در جریان یورش‌های جداگانه در کرانه باختری اشغالی مورد بازجویی میدانی قرار داد.

دفتر رسانه‌ای زندانیان فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد که «نیروهای اشغالگر اسرائیل سحرگاه امروز پنج شنبه به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.»

این بیانیه افزود که نیروهای اسرائیلی «کارزاری از یورش‌ها و دستگیری‌ها را انجام دادند که حداقل ۱۹ فلسطینی، از جمله یک زندانی آزاد شده و یک کودک، را هدف قرار داد و در عین حال دیگران را قبل از آزادی، مورد بازجویی میدانی قرار داد.»

این بیانیه افزود که این دستگیری‌ها «در شهرهای نابلس و طولکرم (شمال) و همچنین سایر دستگیری‌ها در قلقیلیه (شمال) و الخلیل (جنوب) متمرکز بود.

