زلنسکی:

کسانی که از الحاق کریمه به روسیه حمایت می‌کنند، انسان نیستند

رئیس‌جمهور اوکراین گفت کسانی را که از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ حمایت می‌کنند، انسان نمی‌داند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین گفت کسانی را که از الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ حمایت می‌کنند، انسان نمی‌داند.

زلنسکی در مصاحبه‌ای با پولیتیکو افزود: «من افراد زیادی را می‌شناسم که مواضع‌شان نسبت به سال ۲۰۱۴ (سال پیوستن کریمه به روسیه) تغییر کرد. ما با آن‌ها گفت‌وگوها و دیالوگ‌های زیادی داشتیم.»

وی افزود: «مسئله کریمه همه آن‌ها را تغییر داد. از نظر من، آن‌ها دیگر نه شریک هستند، نه دوست و نه حتی انسان... آن‌ها از ‌الحاق مجدد‌ حمایت کردند.»

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
