به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، رسانه‌ها گزارش دادند که ایران به نفتکش‌های با پرچم هند چراغ سبز نشان داده است تا از تنگه استراتژیک هرمز عبور کنند.

کانال تلویزیونی ان‌دی تیوی هند امروز -پنج‌شنبه- فاش کرد که تهران پس از مذاکرات فشرده بین وزیر امور خارجه هند و همتای ایرانی‌اش موافقت کرده است که به نفتکش‌های هندی اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد.

این مذاکرات به یک دستاورد آشکار منجر شد، زیرا حداقل دو نفتکش هندی، پوش‌بک و پاریمال، توانستند با وجود محدودیت‌های مداوم برای سایر کشتی‌ها، با خیال راحت از مهم‌ترین آبراه جهان عبور کنند.

انتهای پیام/