حمله هوایی به یک پایگاه نیروهای بسیج مردمی در استان الانبار عراق

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری شفق به نقل از منابع امنیتی محلی گزارش داد که بیش از ۲۰ نفر از اعضای نیروهای بسیج مردمی در حملات هوایی به یک پایگاه نیروهای بسیج مردمی در استان الانبار، غرب عراق، شهید شدند.

این خبرگزاری گزارش داد: «هواپیماهای جنگی ناشناس به یک مرکز نظامی متعلق به نیروهای بسیج مردمی در استان الانبار، غرب عراق حمله کردند. این حمله منجر به شهید شدن حداقل ۲۰ نفر از اعضای نیروهای بسیج مردمی و زخمی شدن ده‌ها نفر شد.»

مقامات عراقی هیچ بیانیه‌ای در مورد این بمب‌گذاری که سحرگاه امروز -‌پمج‌شنبه- رخ داد، صادر نکرده‌اند.

