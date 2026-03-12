یونیسف:

از زمان درگیری آمریکا و اسراییل با ایران، ۱۱۰۰ کودک کشته یا زخمی شده‌اند

به گزارش ایلنا، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که تشدید درگیری‌ها میان آمریکا، اسرائیل و ایران، وضعیت «فاجعه‌باری» برای میلیون‌ها کودک در سراسر خاورمیانه ایجاد کرده است.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از ۲۸ فوریه تاکنون گزارش شده که بیش از هزار و ۱۰۰ کودک در خشونت‌ها کشته یا زخمی شده‌اند. این آمار شامل ۲۰۰ کودک  در ایران و ۹۱ کودک در لبنان است».

یونیسف هشدار داد که با تشدید و گسترش خشونت‌ها احتمالاً این ارقام افزایش خواهد یافت. این سازمان همچنین اشاره کرد که میلیون‌ها کودک به دلیل بحران از تحصیل بازمانده‌اند و صدها هزار کودک نیز بر اثر بمباران‌های مداوم آواره شده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «هیچ چیز نمی‌تواند کشتار یا معلول شدن کودکان یا تخریب و اختلال در خدمات حیاتی که کودکان به آن وابسته‌اند را توجیه کند».

یونیسف در پایان تأکید کرد: «کودکان منطقه که شمار آن‌ها به ۲۰۰ میلیون نفر می‌رسد، از جهان انتظار دارند به‌سرعت اقدام کند».

 

 

اخبار مرتبط
