دوحه به آمریکا اجازه استفاده از خاک خود برای حمله به ایران را نداده است

به گزارش ایلنا، «سلطان بن سعد المریخی» وزیر مشاور در امور خارجه قطر اعلام کرد که دوحه به آمریکا اجازه نداده است از خاک این کشور برای هدف قرار دادن ایران استفاده کند.

المریخی افزود که قطر از طریق درخواست‌های مکرر از آمریکا در تلاش است زمینه دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز برای مناقشه با ایران را فراهم کند.

وی همچنین تصریح کرد که قطر و سلطنت عمان در حالی که خود هدف حمله قرار می‌گیرند، قادر به میانجیگری برای حل‌وفصل مناقشه در خصوص ایران نخواهند بود.

المریخی در عین حال خاطرنشان کرد که قطر همواره تلاش کرده است از درگیری‌های منطقه‌ای فاصله بگیرد و در عوض برای تسهیل گفت‌وگو میان ایران و جامعه بین‌المللی میانجیگری کند.

وزیر مشاور در امور خارجه قطر همچنین بر لزوم توقف فوری هرگونه اقدام تنش‌زا، بازگشت به میز گفت‌وگو و ترجیح دادن عقلانیت و حکمت برای مهار بحران و حفظ امنیت منطقه تأکید کرد.

