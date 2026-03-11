بنت: اسرائیل احتمالا بعد از ایران به ترکیه حمله میکند!
نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی اظهار داشت که در صورت اقدام ترکیه به تشکیل هرگونه ائتلاف اسلامی، اسرائیل بعد از ایران، به جنگ با ترکیه برود.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، نفتالی بنت با این ادعا، که هرگونه ائتلاف اسلامی اقدامی تروریستی و تهدید علیه اسرائیل محسوب میشود، تأکید کرد که «ما دستبسته نخواهیم نشست».
پیشتر بنت هشدار داده بود که ترکیه درصدد جلب حمایت عربستان سعودی علیه اسرائیل و تشکیل «محور سنی متخاصم» با حضور پاکستان- کشوری هستهای- است.
او خاطرنشان کرد که هدف ترکیه تاسیس شبکه ائتلافی با هدف تهدید امنیت اسرائیل است.