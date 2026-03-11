به گزارش ایلنا به نقل از النشره، نفتالی بنت با این ادعا، که هرگونه ائتلاف اسلامی اقدامی تروریستی و تهدید علیه اسرائیل محسوب می‌شود، تأکید کرد که «ما دست‌بسته نخواهیم نشست».

پیشتر بنت هشدار داده بود که ترکیه درصدد جلب حمایت عربستان سعودی علیه اسرائیل و تشکیل «محور سنی متخاصم» با حضور پاکستان- کشوری هسته‌ای- است.

او خاطرنشان کرد که هدف ترکیه تاسیس شبکه ائتلافی با هدف تهدید امنیت اسرائیل است.

