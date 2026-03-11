سقوط دو پهپاد در نزدیکی فرودگاه دبی؛ ۴ نفر زخمی شدند

به گزارش ایلنا‌ به نقل از رویترز، دفتر رسانه‌ای دبی اعلام کرد که ‌دو پهپاد در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دبی‌ سقوط کردند و چهار نفر زخمی شدند.

این در حالی است که جنگ در خاورمیانه وارد دوازدهمین روز خود شده است. 

دفتر رسانه‌ای دبی در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «مقامات تأیید می‌کنند که دو پهپاد اندکی پیش در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دبی (DXB) سقوط کرده‌اند.»

این بیانیه افزود که ترافیک هوایی به طور عادی در حال انجام است.

 

اخبار مرتبط
