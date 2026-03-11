سقوط دو پهپاد در نزدیکی فرودگاه دبی؛ ۴ نفر زخمی شدند

به گزارش ایلنا‌ به نقل از رویترز، دفتر رسانه‌ای دبی اعلام کرد که ‌دو پهپاد در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دبی‌ سقوط کردند و چهار نفر زخمی شدند.

این در حالی است که جنگ در خاورمیانه وارد دوازدهمین روز خود شده است.

دفتر رسانه‌ای دبی در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «مقامات تأیید می‌کنند که دو پهپاد اندکی پیش در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دبی (DXB) سقوط کرده‌اند.»

این بیانیه افزود که ترافیک هوایی به طور عادی در حال انجام است.

