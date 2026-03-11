به گزارش ا‌یلنا به نقل از نووستی، بلومبرگ گزارش داد که بزرگ‌ترین ترمینال صادرات گاز طبیعی مایع قطر به مدت پنج روز هیچ محموله‌ای ارسال نکرده است که طولانی‌ترین دوره تعطیلی متوالی از سال ۲۰۰۸ به حساب می‌آید.

بلومبرگ گزارش داد که این امر تهدیدی برای افزایش بیشتر قیمت سوخت گاز مایع محسوب می‌شود.

طبق تحلیل بلومبرگ از داده‌های ردیابی کشتی از کپلر، هیچ تانکر بارگیری شده‌ای به مدت پنج روز از تأسیسات راس لفان خارج نشده است. از ۲۸ فوریه، زمانی که ایالات متحده و اسرائیل تجاوز نظامی خود را علیه ایران آغاز کردند، هیچ تانکر ال‌ان‌جی از تنگه هرمز عبور نکرده است.

تعطیلی بی‌سابقه این کارخانه مایع‌سازی که حدود ۲۰ درصد از گاز طبیعی مایع جهان را تأمین می‌کند، پس از آسیب دیدن آن در اوایل هفته گذشته رخ داد که باعث افزایش قیمت گاز در اروپا و آسیا شد.

