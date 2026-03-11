به گزارش ایلنا، مسئولان ارشد نظامی به روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» خبر داده‌اند که نگرانی‌هایی جدی در پنتاگون درباره عدم دسترسی کامل به اطلاعات تمامی سایت‌های پرتاب موشک‌های ایران وجود دارد.

به گفته این منابع، ایران شمار قابل توجهی از موشک‌های ذخیره را برای هدف‌گیری نقاط حیاتی میدان نبرد، از جمله رادارهای آمریکایی، نگه داشته است.

مسئولان پنتاگون به قانون‌گذاران آمریکایی در جلسات محرمانه در ساختمان کنگره اطلاع داده‌اند که ایران هنوز تا ۵۰ درصد از موشک‌ها و پرتابگرهای خود را حفظ کرده است، هرچند حملات هوایی روزانه در حال کاهش این میزان هستند.

کارشناسان نظامی هشدار می‌دهند که موج نخست حملات موشکی و پهپادی ایران تنها بخشی از توان رزمی کشور است و ایران موشک‌های پیشرفته‌تری، از جمله موشک‌های فراصوت، در اختیار دارد که ممکن است در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

مسئولان و کارشناسان تأکید کرده‌اند که ایران هر روز ثابت می‌کند که ترور رهبر انقلاب در آغاز جنگ، توان رزمی کشور را فلج نکرده است و ایران همچنان سیستماتیک و مقتدر عمل می‌کند.

با وجود نشست خبری اخیر در پنتاگون، که وزیر جنگ آمریکا در آن مدعی شد واشنگتن «در وضعیتی برتر طهران را هدف قرار می‌دهد»، واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که توانایی‌های رزمی ایران هنوز پابرجاست.

همچنین استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نظامی به چشم می‌خورد؛ ارتش آمریکا از ابزارهای هوش مصنوعی توسعه‌یافته توسط شرکت Anthropic بهره برده و برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که مدل هوش مصنوعی «کلود» در تصمیم‌گیری‌های میدانی پنتاگون به کار گرفته می‌شود.

دو سلاح جدید آمریکا در میدان:

در عملیات اخیر، ارتش آمریکا برای نخستین بار از دو سلاح جدید رونمایی کرد:

موشک بالستیک دقیق PrSM از شرکت لاکهید مارتن

پهپاد کم‌هزینه LUCAS با بهای هر فروند حدود ۳۵ هزار دلار

این پهپاد بر اساس طراحی پهپاد ایرانی «شاهد» ساخته شده و پیش‌تر توسط روسیه و گروه انصارالله نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

قدرت ایران در کنترل عملیات: پنتاگون به شدت نگران توان ایران در مدیریت و کنترل سامانه‌های راهبردی خود است؛ به‌ویژه پس از ترور برخی از فرماندهان کلیدی نظام، که می‌تواند نظم فرماندهی و کنترل را تحت تأثیر قرار دهد.

