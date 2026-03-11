برنامه ترامپ برای جنگ با ایران نامنسجم و ناقص است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کریستوفر مورفی»، سناتور دموکرات، جزئیاتی در مورد برنامه‌های دولت ترامپ برای جنگ با ایران را فاش کرد و آن‌ها را «نامنسجم و ناقص» توصیف کرد.

مورفی پس از شرکت در یک جلسه توجیهی پشت درهای بسته در مورد این درگیری گفت: «امروز من در یک جلسه توجیهی دو ساعته در مورد جنگ با ایران بودم. همه جلسات توجیهی پشت درهای بسته برگزار می‌شود، زیرا ترامپ نمی‌تواند علناً از این جنگ دفاع کند.»

این سناتور از یک غافلگیری بزرگ پرده برداشت و گفت: «شاید مهم‌ترین چیز این باشد که اهداف جنگ شامل نابودی برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران نمی‌شود. این تعجب‌آور است، زیرا ترامپ بارها می‌گوید که این یک هدف اصلی است.»

وی افزود که حملات هوایی نمی‌تواند مواد هسته‌ای ایران را از بین ببرد، که نشان‌دهنده محدودیت‌های گزینه نظامی است.

