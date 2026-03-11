قرارداد بوئینگ برای فروش بمبهای هوشمند به رژیم صهیونیستی
شرکت بوئینگ قراردادی ۲۸۹ میلیون دلاری برای فروش بمبهای هوشمند به اسرائیل امضا کرد.
به گزارش ایلنا، در حالی که حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به مناطق مختلفی در خاورمیانه از جمله ایران ادامه دارد، شرکت آمریکایی بوئینگ از امضای قراردادی تازه به ارزش ۲۸۹ میلیون دلار برای فروش ۵۰۰۰ بمب هوشمند به اراضی اشغالی خبر داد.
این معامله که در سکوت خبری انجام شده پرسشهای تازهای را درباره نقش غولهای صنعت تسلیحات در تداوم درگیریهای منطقه ایجاد کرده است.
به گزارش منابع آگاه، بمبهای موسوم به «SDB» قادرند توسط جنگندههای اسرائیلی از فاصله بیش از ۶۴ کیلومتری به سمت اهداف پرتاب شوند.
اگرچه شرکت بوئینگ و رسانههای نزدیک به آن تاکید دارند که محمولههای جدید تا ۳۶ ماه دیگر تحویل داده خواهند شد و ارتباطی به عملیاتهای جاری ندارد، اما منتقدان معتقدند هرگونه تقویت زرادخانه یک طرف درگیر در مناقشات منطقهای، به معنای دست داشتن در تشدید تنشها و مشارکت در تبعات انسانی آن است.
بوئینگ که سال گذشته نیز برنده قرارداد ۸.۶ میلیارد دلاری پنتاگون برای فروش جنگندههای F-۱۵ به اسرائیل شده بود، این بار نیز مانند همیشه از اظهارنظر در مورد ابعاد انسانی و سیاسی این فروش خودداری کرده است.