حمله پهپادی به مجتمع دیپلماتیک آمریکا در عراق

به گزارش ایلنا، یک منبع امنیتی به روزنامه واشنگتن‌پست اعلام کرد که روز سه‌شنبه مجتمع دیپلماتیک اصلی آمریکا در عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفته که احتمالا اقدامی تلافی‌جویانه از سوی گروه‌های وابسته به ایران باشد.

بر اساس این گزارش، هدف حمله مرکز پشتیبانی دیپلماتیک بوده است؛ مرکزی که وظیفه پشتیبانی لجستیکی دیپلمات‌های آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و برخی پایگاه‌های نظامی عراق را بر عهده دارد.

همزمان، منابع امنیتی عراق اعلام کردند که سامانه‌های پدافندی این کشور یک پهپاد دیگر را که قصد هدف قرار دادن فرودگاه اربیل را داشت، در شب گذشته منهدم کردند.

انتهای پیام/