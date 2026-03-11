گزارش آمریکایی:
همزمان با اصرار ترامپ بر «پیروزی»، ایران تاکتیکهای جنگ را تغییر داد
منابع نظامی آمریکایی اعلام کردند که ارتش ایران در واکنش به حملات گسترده آمریکا و اسرائیل تاکتیکهای خود را تغییر داده و تمرکز خود را بر نقاط حساس نیروهای آمریکایی در منطقه گذاشته است. این در حالی است که دولت ترامپ بر ادامه جنگ و تحقق پیروزی تأکید دارد.
به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورکتایمز نوشت، ایران طی ۱۱ روز گذشته سیستمهای دفاع هوایی و راداری آمریکا را در منطقه هدف قرار داده و همزمان، گروههای مسلح تحت حمایت تهران با حملات پهپادی به هتلهایی که محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق و اقلیم کردستان بود، ضربه زدهاند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا اعلام کرد که حمله پهپادی اخیر به هتلی در اربیل نشان میدهد ایران از محل حضور نیروهای آمریکایی اطلاع داشته است.
مسئولان آمریکایی میگویند ایران با وجود ناتوانی در مقابله مستقیم با قدرت آتش آمریکا و اسرائیل، تلاش میکند با تغییر تاکتیکها نقاط ضعف دشمن را هدف قرار دهد و با بقا در برابر حملات، خود را پیروز نشان دهد.
وزارت دفاع آمریکا ادعا کرده که از آغاز جنگ تاکنون ۷ سرباز آمریکایی کشته و ۱۴۰ نفر دیگر زخمی شدهاند که ۱۰۸ نفر از آنها به خدمت بازگشتهاند. در مقابل، مقامات ایرانی آمار تلفات آمریکا را بیشتر از این رقم اعلام کردهاند.
ژنرال دان کین، رئیس ستاد مشترک آمریکا، در یک کنفرانس خبری گفت: «هیچ نقشهای در برابر اولین رویارویی با دشمن دوام نمیآورد. ایران همانند ما خود را تطبیق میدهد».
در روزهای اخیر، ایران رادار هشدار زودهنگام در پایگاه «العدید» را هدف قرار داده و بخشی از تجهیزات پیشرفته آن را منهدم کرده است. کارشناسان نظامی میگویند هدف تهران از این حمله، تضعیف توان دفاعی آمریکا و اختلال در ارتباطات نظامی این کشور در منطقه بوده است.
یک مقام کنگره آمریکا نیز اعلام کرد که پنتاگون هزینه حمله به مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است.