به گزارش ایلنا، وب‌سایت آمریکایی اکسیوس به نقل از سه منبع مطلع نوشت: ایالات متحده از اسرائیل خواست تا حملات خود به زیرساخت‌های انرژی ایران را متوقف کند.

بر اساس این گزارش، واشنگتن این پیام را به مقامات ارشد سیاسی و همچنین ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، منتقل کرده است.

اک‌یوس نوشت که دولت دونالد ترامپ سه دلیل عمده برای این درخواست اعلام کرده است:

-این حملات به مردم ایران آسیب می‌رساند؛ بخشی از جامعه که- به ادعای واشنگتن- با نظام مخالفت دارد.

-ترامپ قصد دارد پس از پایان جنگ با ایران، با بخش نفت این کشور همکاری کند، مشابه سیاست قبلی آمریکا با ونزوئلا.

-حملات می‌تواند واکنش‌های تلافی‌جویانه گسترده ایران علیه زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس را به دنبال داشته باشد.

حملات هوایی اخیر اسرائیل به انبارهای سوخت در تهران باعث آتش‌سوزی‌های گسترده و انتشار دود غلیظ در پایتخت شد. این حملات چهار مخزن سوخت و نفت در تهران، یک مرکز ذخیره‌سازی نفت در استان البرز و یکی دیگر در شهر ری، جنوب پایتخت، را هدف گرفت و یک خط لوله انتقال نفت در جنوب تهران نیز آسیب دید.

