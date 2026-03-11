اکسیوس: آمریکا از اسرائیل خواست به سه دلیل به زیرساختهای انرژی ایران حمله نکند
یک رسانه آمریکایی اعلام کرد که دولت واشنگتن با ذکر سه دلیل، اسرائیل را به توقف حملات به زیرساختهای انرژی در ایران ترغیب کرده است.
به گزارش ایلنا، وبسایت آمریکایی اکسیوس به نقل از سه منبع مطلع نوشت: ایالات متحده از اسرائیل خواست تا حملات خود به زیرساختهای انرژی ایران را متوقف کند.
بر اساس این گزارش، واشنگتن این پیام را به مقامات ارشد سیاسی و همچنین ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، منتقل کرده است.
اکیوس نوشت که دولت دونالد ترامپ سه دلیل عمده برای این درخواست اعلام کرده است:
-این حملات به مردم ایران آسیب میرساند؛ بخشی از جامعه که- به ادعای واشنگتن- با نظام مخالفت دارد.
-ترامپ قصد دارد پس از پایان جنگ با ایران، با بخش نفت این کشور همکاری کند، مشابه سیاست قبلی آمریکا با ونزوئلا.
-حملات میتواند واکنشهای تلافیجویانه گسترده ایران علیه زیرساختهای انرژی کشورهای خلیج فارس را به دنبال داشته باشد.
حملات هوایی اخیر اسرائیل به انبارهای سوخت در تهران باعث آتشسوزیهای گسترده و انتشار دود غلیظ در پایتخت شد. این حملات چهار مخزن سوخت و نفت در تهران، یک مرکز ذخیرهسازی نفت در استان البرز و یکی دیگر در شهر ری، جنوب پایتخت، را هدف گرفت و یک خط لوله انتقال نفت در جنوب تهران نیز آسیب دید.