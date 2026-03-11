به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در تازه‌ترین گزارش‌ها، گروه‌های مقاومت اعلام کرده‌اند که تنها طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۷ عملیات نظامی با استفاده از ده‌ها پهپاد و موشک علیه «پایگاه‌های دشمن» انجام داده‌اند. این روند بی‌سابقه با افزایش تنش در سراسر عراق همراه بوده است، به‌ویژه در بغداد و اقلیم کردستان، که اکنون صحنه‌ای باز برای عملیات‌های هوایی و پاسخ‌های متقابل شده است. اهداف مکرر شامل فرودگاه بین‌المللی بغداد، پایگاه «ویکتوریا» و پایگاه‌های نظامی در کردستان مانند «حرّیر» در نزدیکی اربیل است که میزبان نیروهای «ائتلاف بین‌المللی» می‌باشد. همچنین زیرساخت‌های مدنی و خدماتی در منطقه هدف قرار گرفته‌اند، از جمله برج‌های مخابراتی و تأسیسات انرژی، که انتقادهای شدیدی از سوی رهبران کردستان به دنبال داشته است. دولت اقلیم کردستان اعلام کرده که صدها موشک و پهپاد در روزهای اخیر به مناطق مختلف شلیک شده و بیشتر آنها توسط سامانه‌های دفاع هوایی رهگیری شده‌اند.

در مقابل، هفته‌های اخیر شاهد سلسله حملات هوایی آمریکا علیه مقرهای گروه‌های مقاومت در چندین استان بوده است. در یکی از این حملات در کرکوک، تعدادی از اعضای یک گروه کشته شدند و حملات دیگری نیز به مناطق الانبار، دشت نینوا و کوه‌های مکحول در شمال عراق انجام شد. بر اساس برآوردهای امنیتی، این حملات پاسخ‌های غیررسمی آمریکا به عملیات‌هایی است که پایگاه‌ها و منافع واشنگتن را هدف گرفته‌اند. برخی از این حملات با روش «هدف‌گیری دوگانه» انجام شده، به طوری که پس از ضربه اول، حمله دوم تیم‌های امداد و مجروحان را هدف قرار داده است، که تاکتیکی تهاجمی برای افزایش تلفات انسانی محسوب می‌شود.

با ادامه عملیات مقاومت، منابع سیاسی از اختلاف درون گروه‌ها درباره ادامه این اقدامات خبر می‌دهند. یک منبع در «چارچوب هماهنگی» به «الأخبار» گفت که حملات پهپادی، به ویژه پس از هدف قرار گرفتن اطراف سفارت آمریکا در بغداد، موجب اختلاف دیدگاه‌ها شده است؛ برخی از گروه‌ها نگران واکنش شدید آمریکا هستند، در حالی که گروه‌های دیگر بر ادامه عملیات تأکید دارند و خود را بخشی از «نبرد منطقه‌ای گسترده» می‌دانند.

همزمان، دولت عراق تلاش می‌کند بحران را مدیریت کند. منابع سیاسی می‌گویند که نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی از طریق شخصیت‌های تأثیرگذار مانند هادی العامری و ابوآلاء الولایی تلاش کرده این گروه‌ها را به توقف حملات متقاعد کند، به ویژه پس از تهدیدهای آمریکا به حملات شدید علیه رهبران آنها. با این حال، ابتسام الهلالی، نماینده «چارچوب هماهنگی»، تأکید می‌کند که حملات به مبارزان الحشد الشعبی و شهید و مجروح شدن آنها بی‌پاسخ نخواهد ماند و در صورت ادامه وضعیت، پاسخ شدیدتر خواهد بود.

با ادامه تنش‌ها، سفارت‌های غربی در بغداد نسبت به وخامت اوضاع امنیتی هشدار داده و اتباع خود را به احتیاط یا ترک کشور دعوت کرده‌اند. اتحادیه اروپا نیز نگرانی خود را از تشدید بحران اعلام کرده و خواستار احترام به حاکمیت عراق و جلوگیری از تبدیل آن به میدان نبرد منطقه‌ای شده است.

انتهای پیام/