مارک کارنی:

کانادا هرگز در حمله به ایران مشارکت نخواهد کرد

نخست‌وزیر کانادا طی سخنانی در پارلمان این کشور گفت که اتاوا «هرگز در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشارکت نخواهد کرد».

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ی‌سی، «مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا طی سخنانی در پارلمان این کشور گفت که اتاوا «هرگز در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشارکت نخواهد کرد».

بر اساس این گزارش، موضع جدید کارنی، نسبت به اظهارات روزهای گذشته وی صریح‌تر ارزیابی می‌شود.

وی در جریان نشست پرسش و پاسخ در پارلمان، با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌های ضدایرانی، گفت: «موضع کانادا روشن است. ما از ضرورت جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران و صدور تروریسم حمایت می‌کنیم».

کارنی در عین حال افزود: «کانادا در عملیات تهاجمی آمریکا و اسرائیل شرکت ندارد و هرگز به آن نخواهد پیوست».

 

 

