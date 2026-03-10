به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، دو منبع آگاه از گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که ایران اقدام به مین‌گذاری در تنگه هرمز کرده است.

به گفته این منابع، مین‌گذاری هنوز گسترده نیست و در روزهای اخیر تنها چند ده مین کار گذاشته شده است. با این حال، یکی از منابع گفت که ایران هنوز حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد قایق‌های کوچک و شناورهای مین‌گذار خود را در اختیار دارد و بنابراین می‌تواند در صورت لزوم صدها مین در این آبراه مستقر کند.

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اکنون عملاً همراه با نیروی دریایی ایران کنترل تنگه هرمز را در دست دارد، توانایی استقرار مجموعه‌ای از شناورهای پراکنده مین‌گذار، قایق‌های مملو از مواد منفجره و سامانه‌های موشکی مستقر در ساحل را دارد.

سپاه پاسداران پیش‌تر هشدار داده بود که هر کشتی عبوری از این تنگه هدف حمله قرار خواهد گرفت و از زمان آغاز جنگ، این گذرگاه عملاً بسته شده است. وضعیت تنگه نیز به دلیل خطرات عبور از آن، توسط سی‌ان‌ان «دره مرگ» توصیف شده است.

مقام‌های آمریکایی امروز اعلام کردند که نیروی دریایی آمریکا هنوز هیچ کشتی‌ را در این تنگه اسکورت نکرده است.

