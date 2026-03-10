هراس اسرائیل از قدرت موشکی ایران؛ نیمی از موشکهای شلیکشده کلاهک خوشهای دارند
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که مقامهای امنیتی این رژیم هشدار دادهاند حدود نیمی از موشکهایی که از آغاز جنگ از ایران شلیک شدهاند، دارای کلاهکهای خوشهای هستند و ترکشهای آنها میتواند بسیار مرگبار باشد.
مقامهای امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کردند: «این نوع مهمات میتواند خسارتهای گستردهای ایجاد کند، بنابراین پایبندی به دستورالعملهای ایمنی بسیار مهم است».
در ادامه تأکید شده است: «موضوع فقط صدها کیلوگرم مواد منفجره نیست؛ ترکشها میتوانند در محدودهای تا حدود ۱۰ کیلومتر پراکنده شوند و به همین دلیل شهروندان باید مسئولانه عمل کنند».
این مقامها همچنین هشدار دادند که ترکشهای ناشی از رهگیری موشکها، چه موشکهای معمولی و چه بزرگ، نیز میتواند مرگبار باشد.
پیشتر نیز سازمان پخش رژیم صهیونیستی در اول مارس گزارش داده بود که ایران موشکهایی با کلاهک خوشهای به سمت سرزمینهای اشفالی شلیک کرده که در پی آن ترکشهایی در مناطق مختلف، از جمله شمال و مرکز تلآویو، فرود آمده است.
در همین حال، «داگلاس مکگرگور» مشاور پیشین پنتاگون، گفته است که پیشرفت فناوری موشکی ایران فراتر از برآوردهای آمریکا بوده و موشکهای ایرانی قادر به عبور از سامانههای مدرن دفاع هوایی هستند.